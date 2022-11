Elianis Garrido les ‘cayó la boca’ a quienes la critican por no subir fotos y videos con su esposo

Elianis Garrido es quizá la persona que pasó por el reality de Protagonistas de nuestra tele que más ha aprovechado su momento de ‘fama’ para darse a conocer, aunque del reality no salió bien porque fue expulsada al ‘agarrarse de las mechas’ con un compañero, después de eso, logró consolidarse en el mundo del espectáculo.

Ha trabajado como actriz, modelo, bailarina, presentadora, hasta empresaria, tiene una línea de productos y en todo ha sabido desempeñarse muy bien. Actualmente es la presentadora principal del magazín Lo sé todo, en donde hace equipo con su coterranea Mafe Romero y Ariel Romero. La costeña siedo una figura pública suele tener los ojos de muhcas personas encima, en este caso no solo ella, sino su esposo, el empresario Alvaro Navarro también.

Precisamente Elianis ha sido noticia por estos días porque está ausente del programa que presenta y muchas personas se han preguntado, qué pasó con la costeña, en sus redes sociales ha compartido varias fotos y videos en los que se le ve disfrutando de unas vacaciones en un lugar costero, lo que ha llamado la atención es que no ha compartido casi ninguna foto o video junto a su esposo, por lo que los internautas la han cuestionado, ella no se quiso ‘hacer la de las gafas’ y salió a explicar las razones.

A través de sus historias de Instagram Garrido compartió un extenso mensaje en el que se puede leer en algunos apartes: “Me preguntan de mala manera que por qué no etiqueto a mi esposo Que por qué no lo subo en fotos todo el tiempo o en videos ¿Que si me separé tan rápido, quién entiende a la gente? (...) Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes (...) no es influencer y no lo será (...) Ya hay suficientes parejas mediáticas monetizando relaciones de mentiras”.