Hasta un perrito salió a ‘chismosear’: Toro descarriado por poco embiste a policías

No solo los Policías atienden casos de hurtos, donde tienen que perseguir a los señalados delincuentes por varias cuadras y hasta pedir apoyo a otros uniformados.

Esta vez, el protagonista fue un toro. Y el caso se conoció a través de redes sociales, por un video que una usuaria compartió en su perfil de TikTok.

La grabación que tendría lugar en el barrio Carabelas de la localidad de Puente Aranda, se ve como el bovino, tras soltarse y saltar de un furgón dónde estaba siendo transportado, corre descarriado, mientras otras personas, quienes atravesaron sus vehículos, intentan nuevamente atraparlo.

Sin embargo, él fue más inteligente y al encontrar un pequeño espacio entre los carros, logró evadirlos y nuevamente huir.

Es en ese momento en que dos policías motorizados que estaban muy cerca observando y apoyando el caso, dan un giro rápidamente para acelerar y evitar ser embestidos. Mientras que el toro, aun con la cuerda puesta, sale corriendo detrás de ellos y por poco los alcanza.

Segundos después, la grabación deja ver como el animal- que al parecer tiene unas manchas de sangre- nuevamente se regresa a la cuadra y camina de manera tranquila.

El insólito hecho, no solo despertó la curiosidad y risas de los vecinos, sino también hasta de un perro de raza Bulldog, que sacó su cabeza por la ventana de una de las viviendas para ‘chismosear’ lo que estaba pasando.

La grabación ya cuenta con más de 900.000 mil me gusta, cerca de nueve millones de reproducciones y 6mil comentarios.

“El perro, ¿pero qué es ese alboroto?”. “El toro: ya no me gusta el color rojo, ahora me gusta el color verde JAJAJAJAJAJ”. “El policía de la moto: cómo dijo mi papá, los abandono”. “Muchas cosas pasaron en solo un vídeo”. “Amo mi país jajajajajaj”.