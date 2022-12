¿Exagerada? Las medidas de Alejandra Azcárate para dejar de recibir críticas tras la polémica de su esposo

Alejandra Azcárate es una reconocida actriz y comediante, quien se dio a conocer por su participación en diferentes programas del canal RCN. Los que más se destacan son: ‘Los comediantes de la noche’, ‘Colombia tiene talento’, ‘Descárate con la Azcárate’ y el último, ‘¿Quién es la máscara?’ En el último tiempo, se le ha visto enfocada en sus shows teatrales en donde se le ha visto emocionada y ha logrado llenar los escenarios, dejando ver el cariño de sus seguidores.

La participación de la bogotana siempre ha sido muy activa e incluso respondiendo a algunos de sus seguidores. Pero, la polémica en la que se vio inmerso su pareja, Alejandro Estrada produjo que la presentadora se ausentara de las redes sociales por un tiempo, pues los comentarios negativos eran los que más llegaban a sus respectivas cuentas. Ante lo sucedido Alejandra ha tomado algunas medias, esto por su paz mental y su imagen.

Si bien, su regreso a la esfera digital se ha dado poco a poco. Uno de los detalles que ha resaltado es que a través de su cuenta de Twitter, no permite que el resto de los usuarios se puedan comentar sus Tweets. Si bien, algunos de sus seguidores ya se había percatado de lo sucedido, no lo habían expuesto de manera clara. Pues, en las declaraciones dadas meses antes era varias las críticas que recibía por este hecho.

Pero, la presentadora no se percató que una de sus publicaciones, tenía desactivada esta función y por tal motivo, varios usuarios comenzaron a comentar el hecho y aprovecharon para resaltar nuevamente la narcoavioneta en que se salió el nombre de su pareja. Y es que esta no ha sido la única manera en que Alejandra ha buscado evitar que la sigan juzgando, según ella, por algo que no fue real.

Pues, hace pocas semanas se conoció que contrató a una prestigiosa firma de abogados con el fin de que quienes difamaron en su contra se retracten de sus declaraciones. Sus representantes legales indicaron: “con el firme propósito de obtener una pronta y justa indemnización de perjuicios en favor de nuestra cliente”.

A pesar de la situación, Alejandra poco a poco ha estado no solo dando entrevistas sobre el tema, sino que también siguiendo con su vida y realizando las cosas que dejó de hacer. Teniendo en cuenta, los ataques recibidos. Sin dejar de lado, que ha llamado la atención por hacer un ‘sold out’, en cada uno de sus eventos.