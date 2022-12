Johana Fadul mostró los tatuajes que se hizo y uno de ellos encendió las redes por el lugar donde lo tiene

La actriz bogotana que debutó en el mundo de la televisión en ‘Padres e hijos’, y que es recordada más recientemente por su papel de Daniela Beltrán en la saga de la afanada serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, es reconocida por su carrera rtística y por ser un personaje bastante popular en las redes sociales, en donde constantemente comparte momentoss íntimos de su vida personal.

En su cuenta de Instagram cuenta con 6 millones y medio de seguidores que siempre están atentos a los nuevos proyectos audiovisuales de la actriz, además de los videos y fotos que sube junto a su esposo el actor Juanse Quintero, que la sigue en todo lo que se le ocurre. No es extraño verlos muy cariñosos y sensuales en los contenidos que comparten.

Hablando de sensualidad, recientemente Fadul compartió una galería de fotos en las que habla de los tatuajes que se hizo hace unos días. “Yo decía que nunca me haría un tatuaje x mi profesión. Y no solo fue uno, fueron tresss y los ameee y x supuesto tengo q decir q tú trabajo @danielcaballerotattoo es impecable y me declaro fannn de tu talento”. En las imágenes que compartió la actriz se puede ver que se tatuó la palabra ‘gratitud’ en uno de sus antebrazos, una hamsa, también conocido como Mano de Fátima en la parte alta de la espalda, y un tercer tatuaje que desató los comentarios de sus seguidores.

Johanna decidió hacerse un pequeño corazón, pero el diseño no fue lo que resultó llamativo, sino el lugar escogido, se lo hizo en una de sus nalgas y sin ningún pudor subió a las redes la foto mostrando el trabajo que le hicieron. Los comentarios no se hicieron esperar, pero no en referencia al lugar que escogió sino en general a los tres tatuajes por el tamaño. “Perdoname madre por esta vida loca”, “Adicta a la tinta”, “Jajajaja a eso le llamas tatuajes no mames”, son algunos de los que se pueden leer.