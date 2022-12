“El poder de las diferencias”: Daniela Álvarez mostró cómo luce la ‘Barbie’ inspirada en ella

Daniela Álvarez es una exreina de belleza y presentadora, quien se convirtió en Señorita Colombia en 2011 - 2012. Tiempo después, gracias a su talento y belleza se convirtió en una de las presentadoras de ‘Estilo RCN’, programa que le permitió darse a conocer aún más ante el público. Después, decidió vivir nuevas experiencias haciendo parte de la ‘W Radio’ y luego, de una de las temporadas del ‘Desafío’.

Han sido meses complejos para la modelo, debido a los percances de salud que ha tenido y la amputación de una de sus piernas. Sin embargo, ha demostrado en repetidas ocasiones la fortaleza y las enseñanzas que todo este proceso le ha dejado. En esta oportunidad llamó la atención de seguidores, por un corto video en el que aparece Daniela junto a una muñeca en el suelo.

En el clip se observa como la presentadora se quita su prótesis y también lo hace con la Barbie que tiene a su lado. Esto, mientras intenta ponerse de cabeza, al igual que la muñeca. Seguidamente, realiza otros estiramientos los cuales también, repite con el reconocido personaje. Además, dedicó unas palabras las cuales explicaban un poco la situación: “El poder verme reflejada en esta Barbie me deja claro que nuestro PODER está en las diferencias. ¡Con Barbie no hay límites ni barreras! ¡Con Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser!

Como era de esperarse los comentarios de apoyo y de admiración para Daniela no se han hecho esperar. Pues, no solo la comparan con la famosa muñeca, sino que también destacan su labor en medio de las dificultades que ha tenido que afrontar, convirtiéndose en ejemplo para quienes se encuentran atravesando una situación compleja y sus esperanzas están por el suelo.

Y es que la presentadora suele ser muy activa en redes sociales y otra de las publicaciones que llamó la atención de sus seguidores, fue la celebración que tuvo, esto por volver a correr. Daniela indicó que este ha sido uno de sus sueños desde hace mucho, pues era una de las actividades que más disfrutaba realizar antes de su grave padecimiento de salud.

A la barranquillera siempre se le vio feliz y con toda la voluntad para superar cada una de las etapas posteriores a su amputación. En medio de todo este proceso se le ha visto acompañada de sus padres, su hermano y quien se ha convertido en su principal apoyo, su pareja, Daniel Arenas. Y por supuesto, el hombre no dudó en enviarle un mensaje: “Siempre soñé y le pedí a mi Dios mi propia Barbie no solo escucho mis oraciones, sino que me premio contigo mi muñeca hermosa para mí eres y serás siempre la más bella única e irrepetible. Te Amo mi Barbie”.