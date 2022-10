“Me dieron ganas de llorar”: Daniela Álvarez emocionada por los avances que ha tenido con su prótesis

Daniela Álvarez es una reconocida presentadora, modelo y empresaria, hace algún tiempo tomó por sorpresa a sus seguidores un grave padecimiento de salud que tuvo que afrontar en compañía de su familia. Este inesperado episodio y con el fin de salvar su vida debido someterse a la amputación de su pierna, un proceso que no es fácil de afrontar para ninguna persona.

A la barranquillera siempre se le vio feliz y con toda la fuerza de voluntad para superar cada una de las etapas posteriores a su amputación, en donde se la ha visto acompañada de sus padres, su hermano y quien se ha convertido en su principal apoyo, su pareja, Daniel Arenas. Daniela suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte cada una de sus rutinas diarias y claro, como es su proceso con la prótesis.

En esta ocasión con un emotivo video en donde se le ve trotando por durante varias calles, en compañía de su hermano, Ricky Álvarez. Daniela le contó a sus seguidores que aunque para muchas personas es una actividad común, para ella resulta todo lo contrario. Teniendo en cuenta la prótesis que lleva su pierna izquierda y por ende, las dificultades que trae consigo no solo este elemento, sino también el esfuerzo que tiene que hacer su pierna derecha.

La presentadora, en medio de la emoción, aseguró: “Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. ¡Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, pero mi prótesis hacía el trabajo de mis dos pies! Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí”.

Posteriormente, Daniela le dedicó unas palabras a su hermano, quien la ha acompañado y le ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades que ha tenido que atravesar: ¡Gracias hermanito, Ricki Álvarez, por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta JUNTOS!

Pero, los reconocimientos no terminaron allí, pues, la empresaria también se tomó el tiempo para enviar unas palabras a quienes la estaban acompañando a lo largo de la carrera: “Gracias mami @_zandravasquez por alegrarte siempre el doble por mis logros, te amo tanto! Y a mis primas @makeupbyorieta @lauravasquezraad por esperarme en la meta con tanto amor para celebrar juntas! Gracias a @corremitierra nunca olvidaré que fueron mis primeros 5 kilómetros. Y vamos por más, gracias papá Dios”.

Álvarez al final del clip no pudo contener las lágrimas debido al avance que ha tenido con el paso del tiempo y aún más al poder realizar aquellas actividades que un día realizó con tanta emoción.