“Qué horror”: critican a Luisa Fernanda W por un grave descuido que tuvo con su bebé

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores una curiosa anécdota que vivió hace poco mientras estaba en su casa, la cual resultó de mala manera para uno de sus hijos. Y si bien la joven abordó la situación desde un punto de vista cómico, algunos usuarios de las redes sociales no lo tomaron de la misma manera.

La influencer no solo está enfocada en su restaurante y en su marca de maquillaje, sino también en otros aspecto más personales como apoyar a su pareja, Pipe Bueno, con sus presentaciones, además de cuidar a sus niños, Máximo y Domenic, este último con unos pocos meses de nacido.

Pero tal parece que Luisa Fernanda W se complicó un poco hace unos días debido a que se quedó sola en su casa mientras cuidaba a los dos pequeños y apareció un obstáculo durante su jornada: una araña.

A través de un video en TikTok, la creadora de contenido comienza a narra la historia sobre como una araña comienza a caminar sobre su cuerpo, y en un intento por espantarla termina sobre Domenic. Durante el momento de pánico, “sacude” al pequeño para quitarle el animal, pero terminó en la cobija del niño.

Al final la influencer toma la cobija y matando a la araña que se refugió en la tela. Y si bien la joven confesó que no la quería herir, terminó haciéndolo para proteger a sus niños.

El descuido de Luisa Fernanda W con su bebé

En el mismo video, la youtuber también contó que debido al susto y la confusión de su incidente con la araña, dejó su cama un poco desarreglada, confesando que movió las almohadas que funcionaban de barrera para que Máximo no se cayera. Y a propósito de esto reveló entre risas que su niño terminó golpeado en el piso.

“Yo siempre que duermo con Máximo le pongo las almohadas al borde de la cama para que no se caiga. Pues, se me ha olvidado ponerle las almohadas. Cuando de repente yo siento como un golpe. Se me cae el niño de la cama”, confesó.

Y si bien Luisa Fernanda W recibió muchos mensajes empáticos y de comprensión por la experiencia que vivió, algunos usuarios de TikTok no dudaron en hacerle saber lo mal que les pareció que contara este tipo de anécdota por el descuido que tuvo con su niño: “qué horror que cuente la historia de la caída de un niño como si fuera una gracia”, “qué nochecita”, “esa no es una anécdota divertida”.