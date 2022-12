Natalia París se va contra trabajadores de Avianca que al parecer no la trataron con respeto

La paz, calma y relajación de la que siempre hace gala Natalia París en todas las redes sociales por poco se viene al piso luego de lo que fue al parecer un altercado con dos trabajadores de la aerolínea Avianca en un reconocido aeropuerto.

La DJ dejó ver por medio de sus historias en la red social Instagram su molestia mientras grababa a los trabajadores y narraba su posición al respecto, solo que sin decir la causa o motivo de la disputa.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca, pero estos dos chicos pues en una grosería 7y los quiero denunciar porque no hay derecho que haya gente así en Avianca que es una gran empresa. No es que esa cagad… de la gente de usar tapabocas es como esos haters escriben por las redes sociales y nadie los ve, creen que nadie los ve”, contó la reconocida DJ Natalia París.

Los videos fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, y como era de esperarse la comunidad digital no guardó silencio ante las acusaciones de Natalia París, por lo que en los comentarios también dieron su opinión al respecto.

“Muy bien Natalia que los denuncies ya mucha gente se está quejando de esta aerolínea por los malos tratos de trabajadores de Avianca hacia sus usuarios. Yo viajo mucho y normalmente mis viajes los realizó con Avianca, buscaré otra aerolínea que den mejores servicios y buen trato a los usuarios” y “No entiendo cuál es la grosería de usar tapabocas. Por favor explíquenme, post pandemia, atención al público. Cada cual se cuida como le parece”, son algunos de los mensajes que destacan.