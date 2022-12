“Es un poquito complicado de cumplir”: padre ‘Chucho’ reveló cuál es su verdadero sueño

El padre ‘Chucho’ ha logrado conseguir tanta fama con su profesión, que muchos incluso le tienen miedo. De él se ha dicho mucho; escándalos, polémicas y dijeron que hasta tenía familia. Ahora, en una entrevista con el Canal Caracol, el padre decidió abrir su corazón y reveló qué era lo que realmente soñaba en su vida como persona entregada al Dios.

Lea también: “Ahora todos se creen argentinos”: Mary Méndez arremetió contra los amargados en redes sociales

El padre ‘Chucho’ se convirtió en el más famoso debido al mismo programa de televisión con el que contaba. Por muchos años, todos los domingos, su cara aparecía en la televisión nacional para dar la misa del día.

Gracias a eso, a pesar de que ya no cuenta con el espacio televisivo, las misas que hace, por ejemplo, las del 14 de cada mes en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia, lugar que suele llenarse bastante, las personas van, lloran, gritan, se arrodillan, pero lo que más le interesa al padre no es que busquen un milagro, sino que realmente se vayan con Dios en su corazón.

¿Cuál es el sueño del padre ‘Chucho’?

En medio de la entrevista, reveló que el sueño más grande era muy difícil de conseguir. Ya había logrado convertirse en exorcista, “Yo soy el exorcista de la diócesis, pero también desde hace un par de años, por la gracia de Dios, por la rosca del cielo, he sido también nombrado socio y miembro en esta asociación internacional”

Sin embargo, su sueño real es ser un santo, “Quiero ser ese hombre bueno y santo y si quiero ser santo es porque los que estén a mi lado quiero que lleguen conmigo a donde Dios nos quiere llevar” afirmó.

Lea también: “Me sedaron y me llevaron en contra de mi voluntad” Chyno Mirando rompió el silencio

Además de revelar esto, no dejó escapar el tema de la pederastia de los padres, afirmando que no entendía cómo podía pasar, “No logro entender cómo hombres se escondieron en Dios para hacerle daño a los niños, ahí sí me falta el abrazo de misericordia, yo creo que la ley tiene que ser cadena perpetua”.