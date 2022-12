“Me sedaron y me llevaron en contra de mi voluntad” Chyno Mirando rompió el silencio

Chyno Miranda está pasando por una de sus épocas más difíciles en su vida, pues no solamente ha estado internado en un centro para adicciones, sino que también lo han mantenido lejos de sus familiares. Ahora, luego de lograr salir de aquel centro, decidió dar una entrevista para revelar toda la verdad de su caso.

Lea también: El actor colombiano Camilo Saenz reveló que se separó de su esposa por culpa de ella

Muchas cosas se han dicho del cantante, qué es un consumo abusivo de drogas, que su mamá se aprovechaba de él, que su novia lo robaba, que había quedado con un problema mental, entre muchas.

¿Qué le pasó a Chyno Miranda?

Fue uno de los tantos contagiados de Covid, lo que debilitó tanto su salud, que incluso le dio un problema en la cabeza, lo que le impidió caminar y hasta hablar por un tiempo. Tuvo que levantarse de nuevo, aprender todo como si fuera un niño. Pero quedaron secuelas, su capacidad de concentración no es la misma, le cuesta articular ideas, precisamente por eso, su ansiedad quedó al tope, repite palabras, etc.

Ahora, luego de que logró salir de ‘Tía Panchita’, un centro de rehabilitación para adictos, reveló cómo llegó a ese lugar obligado:

“Me sedaron el 22 de diciembre y me llevaron en contra de mi voluntad. Viví muchos momentos perturbadores, muchos momentos de lejanía. Me separaron mucho de mis seres queridos. Me decían ‘no vas a verlos, no vas a verlos porque estás muy ansioso’ y yo claro, estoy ansioso porque quería ver a mi gente. Me escapé tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron, eso fue todo”

Lea también: Bueno, bonito y barato: Los mejores vinos del D1 para regalar en navidad

Además de lo complicada que fue para el revivir ese momento, confesó que ahora que está afuera, no ha podido ni siquiera tener el control de su plata, ya que su prima y su contadora son quienes manejan su plata.

Ante esto, dijo que no estaba seguro si sus familiares hubieran utilizado de forma correcta sus recursos.