Comparan a Adhara con el hijo de Lowe y Liceth Córdoba contesta bastante enojada

Luis Eduardo León Córdoba, se llama el pequeño que nació entre Lowe y Liceth, poco después de que naciera Adhara. Ninguno de los dos pequeños tiene la culpa de nada, pero definitivamente es imposible que sus nombres no suenen constantemente en las noticias y redes sociales, pues sus padres han protagonizado varias polémicas importantes.

Por ese tiempo, antes de que Adhara naciera y de que se conociera que Luis Eduardo vendría, Andrea y Lowe no hacían más que pelear en redes sociales, incluso por medio de lives, en donde se contradecían, se atacaban y solo dejaban al aire todos los problemas que tenían entre ellos.

Eso no llegó solo, porque fue inevitable que los usuarios no comentaran sobre los hijos que venían en camino y comentaran quién era más lindo y demás fastidiosas comparaciones.

A pesar de que ya cada uno tiene su vida y los niños están mejor que nunca, algunos no quieren dejar el tema atrás y siguen comentando incluso sobre el físico de dos bebés.

Al parecer, en una foto publicada por Liceth, una persona decidió comentarle “El niño es lindo, pero Adhara es mucho más linda” a lo que ella no pudo dejar de responder ante la ofensa “Si intentas ofender o a poner a competir a dos angelitos estás loca. Mija no estamos en competencia, busquen oficio y sigan rascándose si les causa alergia ver sonreír a los demás” terminó de decir con contundencia.

A pesar de que ella no se hable con Andrea y Lowe mucho menos, si es cierto que los niños no tienen anda que ver con el problema de sus papás, por ende, no tienen porque, siquiera, comentar algo sobre su físico.