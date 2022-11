Llegó la hora de la verdad: Andrea Valdiri le dará la prueba de paternidad a Lowe León

Andrea Valdiri y Lowe León han sido protagonistas de muchas polémicas, luego que decidieron terminar su relación. Ahora que Andrea está casada, ella misma aseguró que ha cambiado y que no le interesa estar peleando, mucho menos en redes sociales.

Pero es que esta pelea se le sale de las manos, pues Lowe y su esposa Liceth se han encargado que todo se sepa en redes sociales, debido a que todo lo publican.

Ahora los dos han celebrado lo que para ellos es un paso más para que el cantante ejerza su paternidad como siempre debió hacerlo. Al principio se decía que era él quien no quería ejercer como padre responsable, pero luego se supo que Andrea no estaba interesada en depender de él.

Luego de todos los rumores, Lowe León interpuso una pelea legal para poder responder por Adhara. Parece que la pelea legal está llegando a su fin, pues han sentenciado que ella tiene que permitir la prueba de paternidad que probablemente saldrá positiva.

Ante esto, Andrea no ha confirmado ni se ha expresado en sus redes sociales, pues siempre ha dejado claro que ese tipo de situaciones tienen que estar lejos de las pantallas de todos.

Cosa diferente piensan Lowe León y su esposa Liceth, quien aprovecharon la oportunidad para publicar en sus redes sociales lo siguiente:

“Una semana de justicia y bendiciones compañero. Un día me cuestionar por admirar a quien amo. Lo que no entiende el que cuestiona, es que no se admira a quien se ama por ser perfecto, lo haces porque en medio desubicados imperfección se acerca a lo que un día soñaste”

Habrá que esperar en qué termina la pelea legal entre estos dos famosos.