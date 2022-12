“No entienden el meollo”: Carolina Ramírez hace cuentas del alza que tendría el transporte público

Carolina Ramírez es una reconocida actriz colombiana, quien desde muy joven hizo parte de varias exitosas producciones, tales como: ‘La hija del mariachi’, ‘Séptima puerta’ y ‘La Reina del Flow’ telenovela que gracias a su buen rating logró tener una segunda temporada y al parecer, se avecina una tercera, también está disponible en varias plataformas y canales internacionales.

La caleña suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde busca dar su opinión sobre los distintos hechos que causan revuelo en las redes sociales. Su última polémica se dio por la participación de Maluma en el Mundial Qatar 2022, pues no le gustó nada que estuviera y también, las declaraciones realizadas por el artista. Semanas más tarde, volvió a llamar la atención esta vez con la posible alza que tendría el transporte público en el país.

Carolina a través de su cuenta de Instagram, indicó: “Hagan cuentas: Dos pasajes por día (Ida y vuelta) para ir a trabajar o desplazarse, quien en su sano juicio no entiende el meollo del asunto… para que proporcionen ese precio equivale a un poco más de medio dólar aproximadamente”.

Y es que no ha sido la única que se ha referido al tema, pues varios usuarios han utilizado las redes sociales para mostrar el descontento que tienen con respecto a la situación. Si bien, el gobierno de Gustavo Petro ha indicado que este anuncio no es oficial, para algunos se trata simplemente, de buscar controlar la situación. Pues, este incremento no resulta viable para muchas familias.

Y es que a pesar de encontrarse residiendo en Argentina sigue al pendiente de las situaciones que afectan a los ciudadanos. Sin dejar de lado, que durante las elecciones presidenciales no dudó en apoyar al gobierno de Gustavo Petro, esto con el fin de que el país tenga un cambio, en la búsqueda de mejorar sus condiciones.

Asimismo, las opiniones están divididas tanto de quienes apoyan sus declaraciones como quienes optan por criticarla. A pesar de esta situación, Carolina prefiere seguir haciéndose sentir y dando su opinión sin importar las polémicas en las que se vea inmersa.