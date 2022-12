Bueno, bonito y barato: Los mejores vinos del D1 para regalar en navidad

Llegaron las novenas y los regalos de Navidad se acercan cada vez más. Es normal que los familiares y amigos organicen en casa diferentes encuentros para rezar y también para deleitarse de los placeres que generalmente solo se comen en diciembre. Dicen que llegar a una casa con as manos vacías es de mala educación, por ende, sin aún no sabe qué llevar y no tiene mucho dinero, hoy traemos tres vinos de las Tiendas D1 que puede comprar y quedar bien.

1. Vino Tinto Carmenère Reserva de Quinta Las Cabras

El vino tinto es especial para acompañar con carne roja. Tiene un color rojo Ruby intensó, es brillante con matiz rojo, lo que hace saber que es un vino de cosecha reciente. Tiene un olor a chocolate, moca y frutas como la misma ciruela. Este vino tiene un costo de 22 mil pesos aproximadamente.

2. Vino Blanco Portugal Pinta Negra

Perfecto para la comida de mar y pastas. Tiene un aroma muy exótico con notas tropicales y florales. Al gusto, es muy refrescante con un toque de acidez a limonada. El punto ideal para servirlo es entre 8 y 10 grados. Este vino tiene un costo de 23 mil pesos aproximadamente.

3. Faustino Rivero Ulecia Crianza

Un vino tinto ideal para acompañar mariscos o pescado o con diferentes aperitivos como queso y jamón. Es de color rojo picota con destellos teja. Sus aromas a fruta roja algo licorosa y fruta negra le dan el toque especial para disfrutar de un buen momento con excelente vino. Tiene un costo de 20 mil pesos aproximadamente

Y es que nadie puede resistirse a una excelente bebida para tomar con tiempo.

