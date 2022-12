El actor colombiano Camilo Saenz reveló que se separó de su esposa por culpa de ella

Camilo Saenz ha sido protagonista de todas las noticias nacionales desde hace unas cuantas semanas debido a su estado sentimental. Desde hace 11 años compartía la vida al lado de María Alejandra Cardona, con quien compartía dos hermosas niñas. Sin embargo, no solo fue visto al lado de otra mujer, sino que incluso aseguró que se separaron por ella.

Es normal que luego de tantos años de matrimonio, las cosas poco a poco vayan perdiendo fuerza. Sin embargo, el éxito de los que son capaces de durar hasta décadas, es esforzarse cada día por no perderse en la monotonía de los años, cosa que, al parecer, no le pasó a Camilo y María Alejandra, pues en medio de una entrevista a ‘Lo Sé Todo’ aseguró que su separación fue por culpa de ella.

“Este año ha sido particularmente, no sé si complicado, si difícil, si duro, si dramático. Solté una relación de 11 años maravillosa que me dio dos hijas hermosas y María Alejandra quería estar sola” terminó por decir el actor.

Y es que recordemos que hace poco fue pillado asistiendo a cine con otra mujer secreta, pues no se conoce su identidad. Lo cierto es que parece que ya no le da miedo lo que digan, pues al final está soltero, ya que no dejaba de besar a la mujer, incluso cuando se percató que le estaban tomando fotos a los dos.

A partir de allí, pareciera que María Alejandra ha querido darle un mensaje claro y contundente con su última foto, pues aparecía caminando. La mujer publicó “Este capítulo de mi vida se llama: es mi turno, y yo soy la protagonista”