De clasista no la bajan: Alejandra Azcárate causó revuelo por situación en tienda de ropa

Alejadra Azcárate actriz y presentadora quien se encuentra en una gira por varias ciudades del país, con su show ‘Descárate con la Azcárate’ y el cual ha logrado ser todo un éxito. Esto se da, luego de estar alejada del mundo del entretenimiento por la polémica en la que se vio inmerso su pareja, Alejandro Estrada.

La bogotana volvió a reactivarse a través de sus redes sociales, con algunos videos sobre algunas anécdotas de su vida y también, los detalles de cada uno de sus viajes. La comediante se encuentra desde hace algunos días en Nueva York y su último ‘look’ generó risas y críticas por parte de sus seguidores.

Azcárate aseguró que junto a su amigo habían decidido entrar a una tienda a medirse ropa, el cual catálogo como un ‘roto’, en medio de risas. Posteriormente, mostró el vestuario que tenía uno de los maniquíes y resaltó que el lugar era un ‘huecaso’.

Minutos más tarde, mostró a su acompañante, quien lucia una blusa de malla con un esqueleto debajo e indicó: “Parece un acostumbrador”, mientras se reían de la situación juntos. Luego el turno fue para Alejandra que tenía un vestido verde ajustado, el cual tenía unas pequeñas aberturas al costado de la cintura.

Ante la grabación, la presentadora aseguró que parecía un teletubbi: “Mírame esta ñerada”, con algunas risas de por medio. Azcárate desistió de su intentó por seguir probándose las prendas del sitio, pero su amigo no paró y hasta se le vio emocionado con un legging ajustado, Alejandra por su parte, no aguantó la risa y no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

Pero, quienes no tomaron lo sucedido con mucha gracia fueron algunos de los seguidores de la actriz, pues no la bajaron de clasista y que lo ocurrido resulta ser una falta de respeto, pues no todas las personas tienen los mismos gustos a la hora de vestir.