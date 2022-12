Aida Victoria Merlano encendió la temperatura con sensuales fotos para celebrar sus 4 millones en Instagram

En medio de la inmensa polémica que desató hace poco por decir las cosas sin filtros Aida Victoria Merlano ha aparecido en su más reciente publicación en la red social Instagram dentro de la ducha y en lencería.

La razón, tal como lo expuso la misma Aida Victoria Merlano, es celebrar que hace pocas horas superó los 4 millones de seguidores en esa red social ¡Y vaya qué manera de festejarlo!

“Me puse sexy pa celebrar que somos 4.017.900 personas por aquí 😱 🥹 ❤️ Heeeeey gracias!!! ❤️ ❤️ ❤️”, escribió para el momento Aida Victoria Merlano, pero al poco tiempo la cantidad sumó 8 mil seguidores más, y no hay dudas que continuará incrementándose la cifra.

Los comentarios al post de Aida Victoria Merlano se salieron de control

Tal y como era de esperarse las fotografías generaron sus respectivos efectos entre la comunidad digital y por ende muchas reacciones divididas entre quienes aplaudieron la forma de su celebración y quienes le criticaron todo.

“Yo solo quiero que Aida me maltrate y me pegue y me meta una demanda 😍”, “Carajo Aida destrózame el hogar ja ja ja ja ja ja 😍”, “No quiero verme desagradecido pero yo esperaba decoración, bombas, confeti, mariachis, pastel, el gran outfit. 😅”, “Móntame cacho, pero no me dejes 🥹”.

Obviamente los detractores no podían faltar y al darse cita en los comentarios le acusaron de publicar lo que ella quiere, pero que, a sus parejas, como el caso de WestCOL, le prohíbe ciertas cosas.

“Ella dice que un hombre no le puede prohibir ‘trabajar’, pero ella si le puede decir al WestCOL que post tiene que bajar y dizque hacerlo subir un reels diciendo que era un ignorante por favor 😂 😂”.