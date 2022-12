La millonada que se gastará ‘La Liendra’ en los regalos navideños para su familia

‘La Liendra’ dejó salir su espíritu festivo y le mostró a sus seguidores cuáles fueron algunos de los deseos que los miembros más allegados de su familia le pidieron para esta Navidad, dejando ver que unos son accesibles, pero otros son realmente costosos.

El influencer no ha dejado de tener gastos en los últimos días, en especial después de pasar 15 días en Catar y desprenderse de alrededor de 20.000 dólares viviendo la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA y de todo lo que el país asiático tiene para ofrecerle a los turistas.

Y ahora le vienen un par de gastos extra, pero está vez no será para algo personal sino para comprarle regalos a algunos miembros de su familia. Y para conocer qué fue lo que ellos deseaban, La Liendra los invitó a hacerle una carta en donde podían escribir qué era lo que querían para esta Navidad.

El joven realizó la tierna dinámica hace unos días, pero no fue sino hace algunas horas que decidió abrir las cartas y leerlas en una serie de historias para que sus seguidores conocieran qué cosas quieren sus allegados.

Para meterse en el personaje, se puso una barba blanca mientras comenzaba a leer las notas que su familia le entregó y reaccionó ante las demandas expuestas en ellas, dejando ver si realmente se lo merecían o si se trataba de una propuesta dudosa.

En las cuatro cartas que La Liendra leyó se puede ver que los costosos deseos de los miembros de su familia son un juego de luces, una cámara para crear contenido, una lavadora y un monopatín.

Y si bien el creador de contenido accedió a complacerlos con los regalos anteriores, en una de sus cartas se topó con un artículo que quedó en duda si podrá conseguirlo: una moto. La razón por la que Mauricio no asegura que pueda regalárselo no está condicionado a la falta de dinero, sino a que la persona que se la pidió realmente la merezca.

“Todavía no confirmo esta moto. No me duele darla, pero si la voy a dar tiene que ser porque se la merece”, concluyó.