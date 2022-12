¿De Bichota a Coneja mala? Así suena la música de Bad Bunny en la voz de la colombiana Karol G

Karol G es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, sus canciones la han llevado por todo el mundo ya sea en gira de conciertos, o gracias a las plataformas digitales que la han puesto a sonar y a posicionarse en los rankings que seleccionan los temas más importantes de la escena musical en el mundo. Se podría decir que canción que lanza la paisa, tema que se pega y termina sonando por todo lado.

La Bichota aprovechando su gran reconocimiento y que todo lo que lanza termina pegado en las plataformas digitales y en internet, decidió emprender su gira Strip Love Tour, por Estados Unidos y Canadá. En el show Karol G cuenta con bailarines, ha entregado dinero en efectivo a sus fans con más flow, ha mostrado su talento para bailar, ha detenido el concierto para hablar con los asistentes, hasta un Ferrari azul colgado del techo han podido presenciar quienes han ido a su show. Tan bien le ha ido con su gira que fue nombrada como la artista latina más taquillera en conciertos en los Estados Unidos, recaudando 69,9 millones de dólares.

Si la Bichota no se encuentra en conciertos o en el estudio y bastante activa en sus redes sociales en donde comparte momentos de su vida con amigos, del ‘backstage’ de sus presentaciones y una que otra rumba. Recientemente la paisa compartió un video en su cuemnta de TikTok cantando, algo que no resulta extraño, lo interesante de esta historia es que la canción que cantaba no era de ella, es un tema de Bad Bunny, además lo hizo al estilo del conejo malo.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, en el video se pueden leer textos como “Karol bunny no existe. *Karol bunny existiendo”, “Necesitamos un remix ahora”, “Carolina siendo Carolina”, entre muchos otros.