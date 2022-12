Alejandro Riaño se despachó contra Marbelle en ‘Día a Día’ y los presentadores no sabían qué hacer

Alejandro Riaño es uno de los comediantes más importantes de Colombia. Ha logrado conquistar a todos con su humor participando en diferentes formatos y realities. Sin embargo, no es una mentira decir que su personaje ‘Juanpis Gonzalez’ ha generado mucha polémica entre amores y odios entre los espectadores.

Su personaje lo ha llevado a tener su propio show, tener invitados y generar muchas risas de los que han tenido la oportunidad de ir a verlo. Sin embargo, también se ha ganado unas buenas peleas en redes sociales debido a que ha hecho comentarios de otras personas públicas como Polo Polo, el gobierno anterior, entre otras figuras públicas que se han mostrado abiertamente de derecha en la política.

Una de esas personas fue precisamente Marbelle, quien fue muy comentada y odiada debido a la pelea que desató contra Petro y Francia Márquez, incluso llegando a ser muy racista.

Alejandro Riaño se despachó contra Marbelle en Día a Día

Ahora que Alejandro estuvo en el programa de ‘Día a Día’, no desaprovechó el momento de atención que tuvo para mandarle tremenda pulla a Marbelle, pues comentó que su personaje ‘Juanpis Gonzalez’ se había deprimido en Nueva York y no se había podido ir al lado de la cantante porque Marbelle no tenía visa. Esto lo dijo porque ella había declarado que si ganaba Petro, se iría del país, cosa que no fue verdad.

Obviamente, dicho comentario se entendió perfectamente, pues los presentadores, un poco incómodos, cambiaron de tema y siguieron con la conversación de su show navideño.

Y es que Alejandro Riaño se ha mostrado muy en contra y de frente con algunos famosos que, como Marbelle, han utilizado sus redes sociales para fomentar el odio y hasta el racismo descarado, pues recordemos que por obligación, la cantante tuvo que pedirle disculpas públicas a la vicepresidenta por sus comentarios.