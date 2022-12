5 trucos que le ayudarán con el guayabo en plenas fiestas decembrinas

Sin duda, los colombianos sabemos hacer algo perfectamente y es celebrar las fiestas más importantes del año con todas las de la ley, sobre todo cuando llega la Navidad y el Año Nuevo y las fiestas que se viven posterior a ello. Sin embargo, lo malo de las fiestas llega cuando viene el guayabo, los mareos, el mal de estómago y las ganas de vomitar, por eso hoy traemos cinco trucos que le ayudarán a pasar el guayabo de forma más tranquila.

Antes de iniciar y como dato adicional, escoja licores que con menor cantidad de congéneres, que según Healtline:

“Son subproductos químicos tóxicos que también se forman en pequeñas cantidades durante este proceso. Algunos estudios han encontrado que el consumo de bebidas con una alta cantidad de congéneres puede incrementar la frecuencia y gravedad de una resaca. Los congéneres también pueden hacer más lento el metabolismo del alcohol y causar síntomas por más tiempo”

Bebidas alcohólicas con menos congéneres

- Vodka

- Ginebra

- Ron

Bebidas alcohólicas con más congéneres

- Bourbon

- Whiskey

1. Tomar agua

Sí, sí, ya se sabe que es el consejo de siempre, pero muchos no suelen hacer caso con algo tan sencillo como tomar agua antes, durante y después. El cuerpo tiene de deshidratarse, por ende, necesitará más agua de la que a diario se consume. Uno de los trucos que funciona, es que antes de dormir, se tome la mayor cantidad de agua sin parar hasta que no pueda más, eso ayudará al impacto del alcohol al otro día. Incluso, si se despierta en la noche, no desaproveche un sorbo de agua.

2. Tomar una o dos ‘cervecitas’

No es chiste. Muchas personas entran en abstinencia al otro día por alcohol, por ende, una de las soluciones fáciles y además muy colombianas es tomarse una o dos cervezas, eso ayudará a que desaparezcan los dolores. Eso sí, no se trata de volver a embriagarse, sino de que aliviar los dolores.

3. Comer carbohidratos

Muchas personas suelen comer comidas rápidas para llenar su estómago y sentirse mejor. Sin embargo, puede que el consumo de grasa no sea la mejor opción e incluso le cause más ganas de vomitar. Por ende, cosas que sí podría comer y que le harían mucho bien sería el pan integral o unas galletas de grano entero para que los niveles de azúcar en sangre vuelvan a la normalidad.

4. Tome jengibre

El jengibre es utilizado para muchos remedios y puede que también sea parte de un truco importante para curar el guayabo al otro día. Además de ser económico, le ayudará a aliviar el estómago y a quitarle las ganas de vomitar.

5. El caldito ‘levanta muertos’

Los colombianos sabemos muy bien de eso y es que nadie se puede negar a uno de ellos. Eso sí, prepárelo con muchos vegetales y un poco de pechuga y santo remedio. Barriga llena y nutrientes necesarios.

Estos datos fueron referenciados de DoctorAki