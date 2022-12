¿Sin grabaciones? El incidente que tuvo Jessica Cediel con su vestuario en ‘La Descarga’

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más conocidas en el país y es que su talento le ha permitido no solo llevarse uno que otro elogio, sino que también poder demostrar otra de sus facetas, esta vez, como actriz. A través de sus redes sociales, la bogotana ha compartido con sus seguidores algunos clips de las grabaciones que tiene que cumplir, pues ahora se encuentra haciendo parte de ‘La Descarga’.

La bogotana suele ser muy activa en Instagram, en donde disfruta tener un acercamiento con sus fans y asegura que así como se muestra allí, es su actitud diaria. Sin embargo, en sus más recientes apariciones se mostró sorprendida por la situación que estaba atravesando con su vestuario en medio del programa de canto.

Le puede gustar: Mujer pintó el pelo de su perro para que se pareciera al ‘Grinch’ y le llueven críticas

Jessica indicó que en el set del canal ya tienen preparados cada una de las prendas que llevará puestas en cada una de las grabaciones del show. Pero, la sorpresa se dio hace algunos días, pues la modelo se dejó ver en Estados Unidos en los últimos días en compañía de algunas de sus hermanas, así que tuvo que llegar directo a las grabaciones.

La sorpresa se la llevó al irse a cambiar, esto con el tiempo justo. Pues, la ropa elegida no le quedó y tuvo que salir con otro vestuario, el cual no estaba entre los planes, pero, se ajustaba a su ‘look’. Ante lo sucedido, la presentadora optó por reírse de la situación y aceptó que desde hace un tiempo ha logrado subir un poco de peso.

También puede leer: ¡Indignante! Mujer agrede a una guardia de seguridad con un martillo mientras dormía

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga con sus proyectos laborales. Asimismo, no tuvo una mala reacción, por el contrario, se dejó ver feliz, ya que en ocasiones anteriores ha indicado que es complejo para ella poder subir de peso. “No me quedó nada, o sea, me subí de talla. Pero no me importa, porque igual a mí me gusta. Estoy buenona”, en medio de risas, aseguró Cediel.

Cediel reiteró que esto se debía a que ama comer y aprovecha cada momento para poder tener una buena cena o quizás, disfrutar de algunos postres. La presentadora finalizó sus declaraciones asegurando que todas las personas deberían disfrutar de la comida como lo hace ella.