Mujer pintó el pelo de su perro para que se pareciera al ‘Grinch’ y le llueven criticas

Con la llegada de la época navideña muchas personas se entusiasman de forma exagerada y se dejan llevar por el espíritu decembrino, ponen adornos, el árbol, villancicos, sacos con motivos navideños, el pesebre, en resúmen el mes favorito de todo el año y no se quedan cortos en expresar todo su sentimiento para que los demás se den cuenta que la navidad los invade.

Por otro lado hay quienes odian la navidad y popularmente se les conoce como ‘Grinch’, el popular personaje creado por el Dr. Seuss que busca robarse la navidad a como de lugar y del cual se han hecho tiras cómicas, series de televisión animadas, musicales, hasta películas, una de ellas protagonizada por el conocido Jim Carrey. Muchas personas se identifican con el duende verde y encunetran cientos de razones para no querer la época navideña.

Al parecer Ashley Spielmann, una mujer estadounidense de 37 años, que es esteticista y madre de 5 hijos es fan de el famoso ‘Grinch’, y por esto quiso pintarle el pelo a su perro de raza Schnauzer llamado Rizzo como el famoso personaje, en un video que se ha hecho viral se puede ver como el perrito está siendo tinturado de verde como el color tradicional del duende y de rojo como si tuviese un chaleco navideño encima.

Como era de esperarse los videos han causado miles de reacciones en las que catalogan a la mujer como una maltratadora de animales por su decisión, incluso algunas personas aseguran que el can tiene cara triste y no está muy a gusto con la idea de su humana. Ante esto Spielmann decidió hablar con el medio SWNS, a quienes les dijo “los schnauzers tienden a tener caras de mal humor de todos modos, así que pensé que sería el Grinch perfecto... Estaba tan emocionada cuando lo vi salir del peluquero. Ella envió fotos durante el proceso y después, cuando estaba completamente seco, y me encantó de inmediato lo que sabía que haría”.

En cuanto a las críticas por maltrato aseguró que la tintura utilizada no es dañina para el perro, que su can tiene muy buena vida con su familia y respecto a la ‘cara trste’, afirmó que esa es la cara natural del perrito y que no es porque esté expresando que se sienta mal con la decisión.