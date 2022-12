“Payasa como siempre”: en redes reaccionaron a la polémica entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano

De nuevo una gran polémica protagoniza Yina Calderón y esta vez ha sido por hablar lo que no debía sobre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano. En especial por haber involucrado con nombre y apellido a terceros.

Y es que la DJ no dejó de opinar sobre la disputa de miembros viriles entre la actual pareja de Aida Victoria Merlano, WestCOL y su ex el creador de contenido Yeferson Cossio.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano en disputa

“Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, fue lo que dijo Yina Calderón sobre Aida Victoria Merlano.

Más tarde llegaría la respuesta de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón lo que significó el inicio de reclamos por haber desvirtuado una confidencia y exponerla en público.

“De todas las barbaridades que hablaste en esas historias, lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga. Porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, debe ser leal”, respondió Aida Victoria Merlano.

Las reacciones del público sobre la polémica

Como era de esperarse los dimes y directes de los seguidores de entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano llegaron, y se encuentran muy divididos, pues en algunos le reclaman a la DJ de meterse en lo que no le importa para generar polémica, y otros le sugieren que regrese con Yeferson Cossio.

“Que no se mete en nada de eso y opina hasta de lo que no sabe que 🤡 🤡 🤡 sale siempre con lo mismo”, “Empalagosa e indelicada atrevida es lo q es esta mujer como puede creerse con derecho de hablar de todo el mundo solo por generar polémica 😒 😒 😒 😒 😒”, “Payasa como siempre está vieja pues ahhhh, ridícula 🖕”, “Yina no te gusta que utilicen tu nombre para generar polémica, ni que opinen nada sobre ti, pero te la pasas opinando y criticando sobre la vida de los demás”, son solo algunos de los mensajes que destacan.