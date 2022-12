De Colombia para el mundo: Camilo Vélez le da sonido a las películas de Hollywood

Nadie puede negar que Colombia es un país lleno de talento en muchas categorías de la cultura y el arte: la pintura, la música, la actuación, el teatro, etc. Afortunadamente, muchos de estos talentos están regados por varias partes del mundo, representando un país, una cultura.

Camilo Vélez, un chico colombiano que creció rodeado de nuestros sonidos tradicionales. Ese mismo entorno que ahora lo ha ayudado a destacarse y hacer cosas diferentes cuando se necesita.

Lea también: 3 lugares y aventuras que puede vivir si planea viajar a Medellín

No hay nada más bonito que estos casos en los que tantos soñadores logran llegar a donde quieren, pisando grandes escenarios y aportándole al arte.

Además de ser bastante interesante como productor y compositor, Camilo tiene toda la vibra colombiana y de Bogotá posible, con una amabilidad única y unos ojos completamente soñadores.

Su trabajo ha relucido en reconocidas producciones como Tigres del Norte: Historias Que Contar, Cobra Kai, Jurassic World: Camp Cretaceous, PEN15, Tigtone, Secret Society of Second-Born Royals, Half Brothers, Most Guys Are Losers, Anything’s Possible y Central Park.

Lo más chistoso del caso, es que Camilo llegó por accidente allí. Pero como dicen por ahí, “todo en la vida pasa por algo”, pues fue en donde encontró su verdadera pasión que permeó la industria musical, ya que ha sido productor de artistas como Nani, logrando una mezcla de sonidos espectacular.

“La manera de abordar una canción y una película es la misma. Ambas intentan contar historias y la labor de la música es dar el contexto emocional y enaltecer la historia, y, para lograrlo, a veces, la manera más efectiva es tomar prestadas técnicas y estilos de otras disciplinas” afirmó Camilo

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con él, quien ahora mismo se encuentra radicado en México.

Muchos artistas inician en la música como vocalistas o compositores, pero muy poco deciden explorar la rama del cine:

“Empecé a ver películas y me gustaban mucho las canciones, por ejemplo, de Disney, la de Hércules, me las sé todas, pero nunca lo vi como un sueño o algo pro perseguir. Me encontré con la música para cine un poco por casualidad, cuando me fui a vivir a Los Ángeles en el 2019 y tenía tres meses de ahorros y ya al final me toco buscar un trabajo para mantenerme mientras arranco mi negocio de producción para otra gente. El primer trabajo fue en Warner, trabajando para un compositor británico. Ahí me enamoré de la música para cine, me atrapó y fue un poco como “el destino” si uno cree en esas cosas. Fue súper mágico terminar en esos estudios, todos los días, súper icónico entrar por la torre de agua que aparece en las películas. Yo pasaba todos los días por ahí”

Lea también: 3 cantantes que se van a retirar de la música en el 2023

“De ahí conocí a Leo Birenberg, que me dio la oportunidad de realmente escribir para cine. De allí nació ‘Cobra Kai’, la serie animada de Jurassic World: Camp Cretaceous, otro montón de series y con el sí fue escuela, este es el ‘abc’ de escribir música para cine”

Pero ese fue solo el inicio para Camilo, pues tuvo la oportunidad de hacer incluso la música para Los Tigres del Norte, convirtiéndose en uno de sus proyectos favoritos para Amazon Prime:

“Ese proyecto fue un aprendizaje increíble, empezando porque yo casi no los conocía, sabía que eran una banda enorme a nivel mundial, pero fue una sorpresa muy grande conocerlos a ellos, ver su música desde otra perspectiva, analizar sus letras y esas cosas y trabajar de la mano con el director que fue Carlos Pérez. Él tiene una manera de contar historias súper bonitas. Fue un proyecto muy gratificante, la dinámica del trabajo y aportar un granito de arena a ese documental, fue un privilegio”

Como ya veníamos hablando anteriormente, Camilo ha logrado entrar en el mundo de la música como productor y compositor, incluso también prestando su propia voz:

“Bandas o músicos que resalto y que me gusta escuchar sería como C. Tangana, me encanta lo que ha hecho él, de tomar sonidos españoles no tan comunes y fisionarlos con lo urbano y pop. Soy fan de lo que está haciendo Camilo ahorita, me parece que lo que está haciendo suena súper fresco, muy limpio, sus letras, tiene una manera muy inteligente de decir las cosas. Me gusta mucho lo que están haciendo Las villas, hermanas gemelas colombianas, me parece que son muy originales y únicas”

Irse del país dejando toda una vida nunca será fácil, pero si algo para valientes que buscan otros horizontes y caminos:

“Lo que más extraño es la vida familiar y los amigos, la comida también, aunque en Ciudad de México se consigue buena comida colombiana y la comida de acá es tan buena, que es un premio de consolación. La verdad me ha acogido mucho esta ciudad, es muy efervescente en el mundo de las artes, acá hay muchos colombianos metidos en la industria del entretenimiento, eso ha ayudado mucho”

Lea también: ¿Primero San José y luego a la Virgen María?, conozca el orden correcto para leer la novena

“Mi novia es mexicana y yo soy súper cercano a su familia, así que eso ha ayudado aún más para la parte familiar. Por ejemplo, todos los jueves hay cena en la casa de la abuela, los domingos también, entonces eso ayuda a que no sea tan dura la transición. Pero bueno, sí se extraña mucho la ‘tierrita’”

Con 27 años, Camilo es una de las grandes promesas de talento colombiano en el mundo.