“Pensaba en cómo tirarme”: Lucas Arnau reveló que estuvo a punto de suicidarse

Lucas Arnau ha trabajado en su carrera musical tan duró, que ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más importantes del país. Gracias a eso, cuenta con un reconocimiento y ha marcado la vida de muchos con sus canciones. Sin embargo, parece que no todo es perfecto, pues ha sufrido hasta de depresión y ha llegado a pensar en la muerte.

Lea también: Esta sería la nueva novia de Nicolás, el hijo del presidente Gustavo Petro

Se sabe que la industria del entretenimiento y la música no es fácil, no solo porque los cupos para lograr llegar al punto donde se quiere no es fácil debido a la demanda que se tiene, pues todo quisieran llegar a ser cantantes famosos, sino porque es un mundo lleno de presión, lo que puede generar ansiedad u otro trastorno psicológico.

En medio de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’, el cantante reveló detalles de su pasado no tan bonitos, pues afirmó que en un momento llegó a sentirse tan deprimido que le daba pánico escénico, no solamente en los mismos escenarios, sino que incluso no podía estar con más de cuatro personas desconocidas en un cuarto porque sentía que se ahogaba.

Además, su trastorno de no poder dormir y su adicción a las pastillas para lo mismo, no le estaban ayudando en nada.

La situación llegó a ser tan grave, que incluso pensó en la posibilidad de quitarse la vida de lo desesperado que estaba. Afortunadamente, las cosas mejorar y hoy en día la situación es completamente diferente gracias a que su familia intervino cuando lo vio en dicho momento.

Lea también: 3 famosas colombianas que fueron mamás luego de los 40 años

Ante esto, Lucas se recuperó y pudo seguir adelante con su carrera y con su vida personal, pues conoció a Cristina Camargo y a pesar de que ya no están juntos, si fue una persona que lo ayudó y le regalo, como dice el cuento, momentos únicos