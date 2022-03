Lucas Arnau habló de Fico Gutiérrez y se volvió tendencia en redes sociales

No hay temporada más complicada en un país que la de las elecciones, pues el ambiente está tenso y a ala expectativa de que pasará en la siguiente temporada de presidencia y elecciones.

Muchos de los artistas se han mantenido por fuera del asunto precisamente para no causar polémica, sin embargo, hay otros que no se contienen y dar a conocer la opinión que tienen respecto al tema político y la situación actual del país, por eso mismo Lucas Arnau, artista conocido por su música tropipop y a través de Twitter comentó “La mejor frase que he escuchado en los debates presidenciales es una que dijo Fico Guitierrez “la gente no es boba”” afirmó y al parecer muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con esto “Por eso es que votamos por Gustavo Petro” entre otros comentarios.

La mejor frase que he escuchado en los debates presidenciales es una que dijo @FicoGutierrez “la gente no es boba” — Lucas Arnau (@LucasArnau) March 21, 2022

Ante esto, el mismo cantante volvió a responder “Como les duele que un artista tenga una opinión política, pero resulta que antes de ser artista fui Colombiano y estoy en todo mi derecho de opinar, como cualquier Colombiano. No me ofenden sus comentarios llenos de odio y división, acá siempre se dirá lo que se piensa y punto!” dejando claro que su postura es bastante firme.

Como les duele que un artista tenga una opinión política, pero resulta que antes de ser artista fui Colombiano y estoy en todo mi derecho de opinar, como cualquier Colombiano. No me ofenden sus comentarios llenos de odio y división, acá siempre se dirá lo que se piensa y punto! — Lucas Arnau (@LucasArnau) March 21, 2022

“Decir que Fico dijo que “la gente no es boba” y destacar esa frase como lo mejor escuchado en los debates solo indica que: No has escuchado los debates” “Usted tiene derecho a opinar, claro. Y ser “artista” no tiene nada que ver; claro está que usted de artista y/o famoso más bien poco, pero bueno. El tema es que defiende el legado de una clase política asesina y corrupta. Ahí es donde se equivoca. Infórmese y reflexione” son algunos de losa comentarios que se leen en dicha publicación