3 famosas colombianas que fueron mamás luego de los 40 años

Muchos famosos han puesto sus carreras por encima del ser madres, no porque no les parezca importante, sino porque no han encontrado el momento perfecto para dejar su vida laboral que puede estar pasando por uno de los mejores momentos. Además de eso, en muchos casos, factores como el físico, la salud, la pareja, etc, pudo haber influido para que los hijos llegaran a esta edad.

Valerie Domínguez

La presentadora y actriz se convirtió en madre por primera vez a los 40 años exactos. Thiago nació en mayo del 2021, siendo Juan David Echeverry el papá. El parto no fue para nada fácil, teniendo en cuenta que el trabajo de parto duró más de un día con dolores de contracciones muy seguidas y fuertes. Finalmente, el niño nació, afortunadamente, con mucha salud.

Carolina Cruz

A pesar de que su primer bebé lo tuvo a los 37, fue mamá por segunda vez a la edad de 45, ya que quedó en embarazo en plena cuarentena, cuando aún vivía con Lincoln Palomeque. Salvador llegó con un pequeño problema de salud que empezó a presentar desde los tres meses, pero que, afortunadamente, ya está controlado y superado.

Manuela González

Manuela ya había tenido su primogénito, al lado de Andrés Vasco, con quien comparte su vida hace varios años. Sin embargo, la hermanita para terminar de completar la familia, llegó en abril del 2018. En ese momento, Manuela tenía 42 años y a pesar de que algunos piensan que no es edad para ello, la niña nació en las mejores condiciones con toda la salud.

Muchas de ellas han dado testimonio de qué se siente vivir esta experiencia a esta edad, como lo contó y reveló la misma Jessica de la Peña. En dicha entrevista donde la presentadora habló del tema, dejó claro que la presión de la sociedad es terrible, pero que simplemente antes no estaba preparada para ser mamá. Ha encontrado un antes y un después en el momento perfecto.