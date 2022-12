“Así es mi vida”: ‘La Segura’ reveló que las secuelas de su último accidente se han vuelto más intensas

‘La Segura’ preocupó a muchos de sus seguidores al revelar en unas recientes historias de Instagram que está desarrollando unos dolores muy agudos nuevamente, a propósito de una reciente complicación que tuvo, la cual la dejó fuera de las redes sociales por varias semanas.

A principios de 2022, la joven tuvo un complicado cuadro médico por un accidente con unos impactos de bala, además de la cirugía a la que se sometió para retirarse los biopolímeros. La influencer comentó en un emotivo video de Instagram todo lo sucedido, detallando los fuertes dolores que presentó y que la llevaron a tomar la decisión de alejarse un tiempo de las plataformas digitales para tratar sus dolencias.

Y si bien después de un tiempo logró mejorar y controlar de manera efectiva las secuelas que le dejaron estos problemas, hace pocos días La Segura comentó que los dolores están regresando. Y si bien no son tan intensos como los originales, sí se han vuelto un inconveniente para ella.

“Esta es mi vida siendo amiguita del dolor de s**t. Puedo pasar muchos ratos o días sin que me duela demasiado, pero hoy sí llegué del viaje con bastante dolor y se me inflama mucho”, escribió la creadora de contenido en una de sus historias mientras se podía ver a su mamá, Alexa Mena, atendiéndola para calmar las dolencias.

“La verdad nunca lo veo venir, es demasiado impredecible. Puede dar en cualquier momento sin importar nada”, comentó

Sin embargo, a pesar de que sus dolencias comienzan a aflorar nuevamente, La Segura le escribió a sus seguidores que ha aprendido a vivir con esta molestia constante y ha tratado de hacer su vida con normalidad, aunque a veces pueda presentar algunas limitaciones como en esta oportunidad.

“He aprendido a vivir con él, trabajar con él, ser feliz con él y hacer mi vida lo más normal que puedo con él, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, concluyó.