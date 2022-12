“Qué asco”: ‘La Segura’ explotó tras ser criticada por besar los pies de su novio

‘La Segura’ volvió a ser el centro de las críticas tras recibir varios mensajes negativos de algunos seguidores luego de protagonizar una historia de Instagram en la que aparecía besando los pies de su novio, Ignacio Baladán’. Pero la joven no se quedó callada y le contestó a todos sus detractores con una fuertes declaraciones.

Recientemente, la influencer estuvo involucrada en una controversia debido a que su equipo de abogados le presentó una demanda a una emprendedora colombiana por repostear uno de sus reels en donde aparecía usando su marca. Esto fue suficiente para varios internautas la etiquetaran como “creída”, “agrandada” y demás.

Puede leer: ‘La Segura’ muestra cómo reacciona cuando no le hacen bien “el delicioso”

Pero varias semanas después de eso, La Segura vuelve a ponerse en la mira al subir una historia en donde sale besando los pies de su pareja. En el polémico clip se ve muy a gusto realizando la acción, pero tal parece que varios de sus seguidores no estuvieron de acuerdo, ya que la creadora de contenido reveló que recibió diversos mensajes negativos por esto.

“Veo que muchos, o muchas, unos cuantos reaccionaron mal. Que ‘por qué, guácala, qué asco, cómo se te ocurre hacer eso’. No sé qué problema tienen ustedes, no es el pie ni de mi mamá, ni de mi abuela, ni de mi hermanito, ni de nadie: es el pie de mi novio”, dijo contundentemente.

Lea también: ‘Básicamente tengo tusa’: ‘La Segura’ habló sobre el hombre que la hizo llorar durante un fin de semana

Seguidamente, confesó que para ella no era un acto asqueroso ya que se sentía muy cómoda haciendo esta acción y muchas más, ya que comparte intimidad con el joven desde hace varios meses. También aclaró que los demás no deben preocuparse por este detalle porque quien está besando el pie es ella y no los demás: “es el pie de mi novio, el novio es mío y yo soy la que se lo ‘piqué’”.

Finalmente, La Segura no se contuvo y terminó explotando contra sus detractores, insinuando que tienen doble moral porque se indignan con esta polémica acción, pero según ella, otros toman acciones más drásticas en la intimidad.

“Pero eso sí, vaya para chuparle a otro quién sabe qué, así no le da asco a la tipa. Perdón por ser tan explícita”, concluyó la joven en un tono de molestia.