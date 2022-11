‘Básicamente tengo tusa’: ‘La Segura’ habló sobre el hombre que la hizo llorar durante un fin de semana

‘La Segura’ preocupó a sus seguidores al protagonizar una serie de historias en Instagram en donde aparecía llorando desconsolada por un hombre muy importante y que de un momento a otro salió de su vida. Y a pesar de que intentó mantener la compostura muchas veces, al final el llanto terminaba ganándole la partida.

La influencer ha estado lidiando con otro problema a puertas cerradas en los últimos días, y es que varios de sus seguidores le han enviado muchos mensajes negativos por la demanda que sus abogados le hicieron llegar a una emprendedora colombiana por haber compartido uno de sus reels. Y si bien los comentarios son abundantes, la joven no se ha manifestado al respecto.

Puede leer: Exmanager de ‘La Segura’ dice que la verdad no se puede ocultar ¿Indirecta tras acusaciones?

Sin embargo, sí ha demostrado bastante tristeza en el último par de días ya que en sus historias de Instagram se le puede llorando y muy afligida porque uno de sus mejores amigos, Javier Cardona, recientemente se mudó a Cali, dejándola desconsolada porque ya no vivirá en Medellín.

“Básicamente tengo tusa por mi mejor amigo, me siento sola”, dijo La Segura antes de romper en llanto frente a la cámara. “Me va a hacer mucha falta mi ‘Javierito’. Y él me dice: ‘mi amor, no sea boba, yo voy a estar yendo’, pero no es lo mismo”.

Lea también: ¿Ironía? El problema legal al que ‘La Segura’ se enfrentaría, según sus seguidores

A pesar de todo el tiempo que pasó llorando el pasado fin de semana, La Segura reflexionó un poco, comentando que si bien se siente triste por su partida, no significa un adiós definitivo para su amistad. “Ya hay que sacudirnos porque en realidad Javier no se ha muerto. Solamente que me va hacer muchísima falta, de hecho, ya me hace falta”, confesó.

Finalmente, comentó que estas historias no las publica con el fin de llamar la atención, sino para hacerle saber a sus seguidores del duro momento por el que está pasando, invitando también a sus detractores a dejar de seguirla.

“La [gente] que viene aquí a tirar su mi***a, váyase por donde vino. Gracias. Me harías un favor si me dejas de seguir, tú que me criticas y me escribes cosas feas”, concluyó.