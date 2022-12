“Uno a un amigo no le pega una puñalada trapera” Aida Victoria y Yina Calderón agarradas en redes sociales

Colombia tiene muchos generadores de contenidos que con los años han aumentado su popularidad, algunos por aprovechar su reconocimiento para liderar campañas en favor de los demás, mientras que otros suelen estar más en boca de las personas por las constantes polémicas que generan con sus comentarios y acciones que ellos mismos suelen mostrar en sus redes sociales.

Una de las personas que más se identifica con este tipo de acciones y que siempre está dando de que hablar es Yina Calderón, la huilense da de que hablar todas las semanas, en los últimos meses ha sido noticia por el cover de la canción ‘Como duele el frío’, que originalmente es una vallenato y ella decidió hacer a ritmo de guaracha, aunque lo que resultó más llamativo fue el video, grabado en la llamada zona de tolerancia de Bogotá, lo que la hizo recibir muchas criticas por su apariencia.

Otra de las celebridades de las redes sociales que también suele dar de que hablar es Aida Victoria Merlano y ahora más que tiene una relación con el streamer y generador de contenidos WestCOL, precisamente por él fue que se dio la última polémica que la enfrentó con Yina. La empresaria de las fajas dijo: “Yo la considero mi amiga y me cae muy bien (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, cuestionando su relación con WestCOL.

A estas declaraciones Aida respondió de forma contundente y empezó diciendo “De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y cuando uno es amigo, debe ser leal; pero tú de lealtad no tienes ni idea porque trapeaste el piso con esa palabra en todas tus declaraciones” y agregó “Yo jamás hablé del miembro de nadie, ni en privado ni en público, fue un chiste que West hizo y no debió, pero eso es otra cosa”.

Finalmente le dijo que con ella (Yina) no habla desde abril, entonces eso que dice que se la pasa hablando de Yeferson Cossio no será con ella “Yo creo que debería darte pena decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera”.