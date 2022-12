“Bonito cuerpo, aunque la cara no combina” crecen las críticas a Yina Calderón por mostraste en vestido de baño

La DJ Yina Calderón no deja estar en el centro de la polémica, y es que tal como el reza el dicho cuando no está presa la andan buscando, ya que cualquier publicación que haga siempre atraerá infinidad de reacciones.

Puede leer: ¡Lo volvió a hacer! Critican cuña navideña de Yina Calderón

Luego del trago amargo que vivió en el que perdió la prótesis de uno de sus glúteos, y asegurar que mantendría solo la que le quedó hasta pasar por un proceso de restitución Yina Calderón no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrarlos en redes sociales y así han sido sus más recientes publicaciones.

Y es que tal como una diva se presenta con poca ropa, especialmente con vestidos de baño que no dejan nada a la imaginación y muy a la vista lo que son sus cicatrices, pero esa actitud de sensualidad le ha costado varias críticas.

Así ocurrió en su más reciente post, en el que frente al espejo se revolotea mostrando su silueta y dándole material a su comunidad digital para despotricarla, ya que muchos aseguran que se enfoca solo de la cintura para abajo y que en la cara no se hace nada.

“Bonito cuerpo, aunque la cara no combina ahí”, “Y la cara pa’ cuando 😂”, “Cuidado que con tanto calor 😂 😂 y todo ese plástico se derrite 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂”, “Pero ese cu_ lo no es lo que yo vi en el video de como duele el frío no entiendo. ¿Alguien más lo ve?” y “Está mujer cada día más decadente por dónde la vean busque ayuda de verdad, porque se nota que ni se quiere”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

Aunque también hubo quienes se fueron un poco más allá y por lo que le sugirieron que no se haga más nada en el cuerpo y que busque ayuda psicológica. “Ahora sí quedaste bien, por favor ya no se haga más nada en su cuerpo, hay que trabajar en la autoestima, que de tanto buscar ‘belleza’ puede quedar peor y creo que ya aprendió de los errores”.