Luego de un año lleno de exitos, Bad Bunny le dice temporalmente adiós a la música

El cantante puertorriqueño Bad Bunny es uno de los artistas más conocidos mundialmente, de unos años para acá su carrera ha tomado un rumbo meteórico, sus conciertos tienen boletería agotada, todas las canciones que lanza se posicionan en los rankings de las más escuchadas, se ha convertido en una figura a seguir, cada movimiento que hace es reportado por los medios.

Benito aprovechando su gran momento emprendió el World’s hottest tour, una gira que lo ha llevado por varios países en el mundo y ha posicionado al artista en el mundo del espectáculo. El boricua además ha participado en películas, en campañas de publicidad, en temas relacionados con la moda, su vida permanece ocupada y lo tiene yendo de un lugar a otro cumpliendo compromisos.

Por esta razón el conejo malo ha decidido parar en su carrera musical para dedicarse tiempo a él mismo y a sus sere queridos. En una entrevista concedida recientemente a Bilboard al artista le preguntaron sobre sus proyectos para el año 2023, considerando todo lo que ha hecho en este año y presumiendo que el siguiente año todo seguiría creciendo aún más, pero contrario a lo que se podía pensar el boricua tiene otros planes para su vida.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, declaró el cantante dando a entender que ya no será tan fácil verlo por todo lado como sucede actualmente, aunque no dio información puntual si se retirará por una cantidad de tiempo determinada de los escenarios sí dijo en la misma entrevista. “El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”.