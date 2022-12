Fan queda decepcionada tras bailar con Bad Bunny y saber a qué huele

Una joven mexicana está viral en las redes sociales, luego de subirse al escenario a bailar con Bad Bunny durante su concierto en Monterrey. Lo llamativo de su caso, no solo es su baile con el trapero, sino que al tenerlo tan cerca, pudo notar un detalle que no todos saben y decidió compartirlo.

En su cuenta TikTok @heyitsmayrin, la chica contó que estaba con su novio entre el público. Bad Bunny invitó a sus fans a subir el escenario y empezó a buscar entre el público.

La joven se subió a los hombros de su novio y quedó impactada cuando el artista la señaló y la invitó a subir al escenario. Según reseñó Milenio, al principio, ella estaba dudosa de participar. Sin embargo accedió, pero no le fue fácil llegar hasta donde estaba el artista.

Primero, había mucha gente en el trayecto, todos la tropezaban y le estorbaban el paso. Segundo, los miembros de seguridad no la dejaban subir si no entregaba su teléfono celular. Fue allí, cuando un chico del público se ofreció a tenérselo. Confió en él y se lo dio.

“Mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’ (el celular), y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó”, contó.

Decepción

La chica llegó al escenario. Bad Bunny le extendió la mano y la ayudó a subir.

“Sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien”, relató.

Después de bailar junto al reguetonero, ella notó que había perdido su momento de abrazarlo, pero sin necesidad de que ella se le fuera encima, él se acercó y la abrazó. Fue allí cuando notó un gran detalle que la decepcionó.

“Después de eso, dije, no lo abracé. Luego, él nos abrazó, yo lo olí de la chamarra, porque quería saber a qué olía. Me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, ni a sudor, ni a perfume. Yo realmente no sentí un olor, no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, destacó.