“Falta de respeto”: ‘La Segura’ habló de sexo con su abuela y recibió críticas de sus seguidores

‘La Segura’ ha vuelto a generar una situación polémica en las redes sociales, y en esta oportunidad no estuvo sola, sino que también puso en el ojo público a su abuela. Y es que algunos de sus seguidores no vieron de buena manera que la joven estuviera hablando de sexo frente a la señora, en especial con temas muy subidos de tono.

La creadora de contenido ha tenido unas semanas complicadas en las plataformas digitales debido a un par de acciones controversiales que ha protagonizado, desde la demanda de parte de sus abogados a una joven emprendedora hasta la incómoda escena en la que besa los pies de su novio, el repostero Ignacio Baladán.

Pero en esta oportunidad las cosas subieron de tono, ya que todo comenzó por una curiosa conversación que tuvo con su abuela sobre sexo, revelándole a la señora algunas de sus preferencias en la cama.“¿Usted sabía que a mí me gusta el sexo salvaje?”, confesó la joven delante de la mujer. “Mire los morados, mire”.

Y mientras seguía revelando más detalles, la abuela de La Segura se iba impresionando cada vez más, reaccionando con mucho asombro ante las declaraciones de su nieta. Y de cara a los últimos minutos, la señora estalla y le pide respeto: “Natalia, hágame el favor y me va respetando. Respete, mija, que ya tengo mis años”.

Más tarde, La Segura compartió la respuesta de una de sus seguidoras en donde se puede ver que la critica por ser una “falta de respeto” al hablarle de temas explícitos a su abuela: “definitivamente una total falta de respeto. Cada quien tiene su manera de pensar, pero al menos respete que no está hablando con una amiga, está hablando con su abuela y merece respeto”.

La influencer no se quedó callada y le respondió contundentemente, invitándola a no meterse en los asuntos que no le importan. “Amargadita, ¿por que mejor no se larga y no se mete en cómo yo tengo mi relación de recocha con mi abuelita. Obviamente ella me dice: ‘respéteme’, pero yo tengo confianza”, dijo la joven señalando a su abuela.