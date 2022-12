¿Ahora quiere un cantante? Marbelle y el coqueteo a Santiago Cruz en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ es uno de los realities de canto que llegó al canal Caracol con el fin de convertirse en uno de los programas más vistos por los televidentes. Si bien, ha defraudado a sus televidentes, esto no ha sido impedimento para que las críticas se roben el show, tanto por la participación de Marbelle como del contenido del reality. Sin embargo, el programa sigue dando de que hablar.

La noche de este 7 de diciembre, el turno fue para el equipo de Santiago Cruz, en donde el turno fue Katta Kastaño, cantando ‘Inevitable’ de la barranquillera Shakira. La concursante resaltó con su voz y descrestó no solo a su mentor sino también a los demás, quienes no dudaron en aplaudir su presentación.

Marbelle inició sus declaraciones indicando que ha sido un gran mensaje el que les envió a todas las jóvenes y madres que su edad, pues la participante aseguró que después de sus dos hijos ha buscado estar mejor que nunca y sentirse bien, con su cuerpo y con su mente. Por esto, dedica algún tiempo a hacer ejercicio, ya que, esto la mantiene activa.

Seguidamente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ destacó el rol que ha tenido Cruz con cada uno de sus participantes y agregó: “Yo quiero un guitarrista así, donde lo consigo”. La reacción de Santiago, fue de sorpresa y entre risas le agradeció a Marbelle por el comentario realizado.

Por su parte, Maía felicitó a la concursante por el gran talento que tiene. Pero, también resaltó que debe mejorar algunos detalles de su voz, para llegar lejos dentro de la competencia, pues con el paso del tiempo el nivel que van a pedir los mentores va a ser aún mayor.

Y es que esta no sería la primera ocasión en que Marbelle le coquetea a uno de sus colegas, en la noche de este 6 de diciembre lo hizo con Gusi. Luego de las felicitaciones por uno de sus participantes, los piropos por parte de los integrantes de su equipo no se hicieron, pero, el que resaltó fue el de Marbelle quien indicó: “Mucha ropa, estás espectacular”. Posteriormente, los gritos del público no faltaron tras el momento dentro del reality.

Ante el hecho, Gusi se sonrojó y agradeció por los buenos comentarios. Pues, más allá de lucirse con su presentación, logró llamar la atención con su vestuario debido al cambio de su ‘look’.