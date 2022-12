La “cruel” venganza de Mateo Carvajal después de que su novia lo comparara con un indigente

Mateo Carvajal ha demostrado en más de una ocasión que suele hacerle bromas de manera frecuente a su pareja, Stephanie Ruíz. Pero tal parece que al influencer no le gusta cuando él es la victima, ya que decidió tomar venganza después de que la empresaria lo comparara con un indigente y lo hiciera público en las redes sociales.

El estado civil de los colombianos ha estado en debate durante los últimos días, ya que han habido varios rumores respecto a que ambos se casaron en París, sumado a que Carvajal dejó salir de manera casual que estaba recién casado. Sin embargo, ninguno de los dos ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el estatus de su relación.

Y bien sea que hayan contraído nupcias o sigan de novios, la pareja no parece haber cambiado su dinámica, ya que a través de sus redes sociales Mateo Carvajal dejó ver la broma que le hizo Ruíz al compararlo con un indigente, haciendo relación a la vestimenta alternativa que llevaba cuando viajaban en un tren, mientras ella apenas podía ocultar la risa.

Seguidamente, el atleta confesó que estaba cansado de ser “modesto” y decidió vengarse de su pareja y darle a conocer a sus seguidores que goza de una buena situación económica. “Ya no quiero ser modesto, ya no quiero ser sencillo. Ya quiero presumir, y nada, voy a hacer unas compritas relajadas, que cuando ‘la flaca’ me vea con esas bolsitas va a decir: ‘uy, amor, usted tan perdido, como está de bonito’”, dijo entre risas.

En la próxima historia, el exnovio de Melina Ramírez reveló una gran cantidad de bolsas de tiendas de ropa de alta costura, las cuales ha revelado en ocasiones anteriores que son del agrado de su chica. “Un shopping muy sencillito, comprando unas cositas básicas que hacían falta”, dijo Mateo Carvajal mientras mostraba las bolsas con sus respectivas marcas. “Tan linda ‘la flaquita’ cómo me inspira y me motiva a tener más”.

En una última historia, el deportista capta a Stephanie enseñándole la polémica historia a varios invitados, causando varias carcajadas en el proceso. Pero Carvajal dejó ver que su “venganza” se servirá en un plato frío y dejará que ella disfrute su momento, para luego llegar y mostrarle todo lo que se compró para él en las costosas tiendas. “Seguí disfrutando que después me vengo yo”, concluyó.