“Estoy recién casado”: Mateo Carvajal confirmó su matrimonio con Stephanie Ruíz

Por medio de sus historias en la red social Instagram el deportista Mateo Carvajal se mostró ejercitando en medio de la ciudad de Barcelona tras dejar días atrás su paseo por París con su pareja Stephanie Ruíz.

Puede leer: ¿Tan grande fue la infidelidad? Así le pidió perdón Mateo Carvajal a Stephanie Ruíz

Pero lo que más llamó la atención de todo no fue la manera en la que en una de las historias contó el secreto de los influencers en cómo mienten para mostrarle a su comunidad digital la supuesta forma en la que hacen ejercicios, sino lo que vino después.

“Miren salí a trotar ¿Ven esas tres torrecitas? Hice toda esa ruta por acá, muy bacana, siete kilómetros, pero devuélvase. Eh no, no, no, no, no, no ¿Tiene plata? Tampoco. Pero ¿saben qué? Voy con moral maric… ¡Estoy recién casado! ¡Estoy en chimba de país! Hoy amanecí como bonito maric… como con un brillo. No mentira, ¿Saben qué? Voy a hacer unos 5 k, voy a tratar de bajarlos de 20 minutos, vamos a ver si lol logramos, si nos da”, confesó Mateo Carvajal.

Pese a esto en sus anteriores publicaciones no se le ha visto ningún anillo que así lo confirme, y en el caso de Stephanie Ruíz tampoco ha presumido nada en sus redes sociales más que las fotografías de días atrás delante de la Torre Eiffel.

El video de Mateo Carvajal fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano en el que las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y estuvieron más que divididas al respecto, pues mientras algunos aseguran que se ven geniales juntos, otros tildaron de inmaduro al deportista.

“Ellos son hermosos 😍”, “Para separarse en menos de seis meses porque aún no madura 🥱”, “A mí me parece que él no se ve tan enamorado o como el concepto de amor que uno ha visto en él .... el tiempo lo dirá todo😬”, son algunos de los mensajes que destacan.