“Casi me les voy”: Mateo Carvajal y el curioso cuadro médico que vivió en España

Mateo Carvajal le reveló a sus seguidores que si bien se ha posicionado en las redes sociales como un gran atleta, la verdad es que su condición física no es tan buena como él creía, ya que presentó varias complicaciones de salud durante su paso por España, confesando que puso a trabajar mucho a su corazón.

En los últimos días, el joven ha estado de paseo por Europa junto a su pareja, Stephanie Ruiz. Esto causó furor entre sus seguidores, ya que aprovechó esta travesía para casarse con la empresaria, algo que confesó a través de sus historias de Instagram.

Pero tal parece que entre sus vacaciones no solo ha acumulado varios momentos agradables, sino también uno un tanto amargos, como los problemas de salud que presentó mientras participaba en una gran maratón en Valencia. Y si bien al principio se sentía muy confiado, de cara al final de la carrera presentó algunas complicaciones.

A través de varias historias, Mateo Carvajal mostró todo el recorrido compuesto por 42 kilómetros, desde el inicio hasta el agónico final. Los primeros minutos fueron sencillos para él, pero cuando estaba por la mitad ya empezaba a estar fatigado y a presentar algunos síntomas complicados.

“Que comiencen las crisis: tengo un dolorcito de rodilla, que no sé si es porque me falta mucho y el cuerpo quiere parar, porque sí me está doliendo. Toca darle, ya vengo con problemas″, confesó el joven en medio de la carrera.

Mateo Carvajal volvió a actualizar a sus seguidores cuando alcanzó los 30 kilómetros, confesando que su motivación para seguir corriendo era su hijo Salvador y su pareja. “Estoy batallando con mi cuerpo, tengo sensaciones físicas muy fuertes”, escribió.

Más tarde, cuando solo le faltaban dos kilómetros, el influencer compartió que estuvo a punto de renunciar, pero que estuvo motivado por la gente de Valencia que lo apoyó en las calles: “Me cuesta incluso hablar... acá empiezo a sentir en muchos momentos los gritos que daba mi cuerpo por renunciar”.

Finalmente, después de terminar la carrera, el joven compartió las estadísticas del monitoreo rítmico de su cuerpo, dejando ver que puso a trabajar mucho a su corazón. “Frecuencia cardíaca a tope... casi me les voy”, escribió el joven.