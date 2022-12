“Desde hoy no viviré de espaldas a ti” ¿A qué se refiere Claudia Bahamon con eso?

No pasa un día en el que Claudia Bahamon llene con su luz a todos los miembros de su comunidad digital en cada una de sus redes sociales, como lo hizo esta vez en su cuenta de Instagram.

Puede leer: Claudia Bahamon dice que la llaman “La Tal Mamacita”

Y es que la presentadora ha presentado una carta abierta que simula ser un juramento y con el que acaparó la atención de cada una de las personas que se detuvieron a leer las palabras.

“Desde hoy no viviré de espaldas a ti ignorando tu valor. Eres tan grande y nosotros tan pequeños… pero aun así hemos logrado poner tu salud en jaque. Hoy ya siento que mi vida jamás estará fuera del mar. Me reconozco pequeño a tu lado, pero también poderoso para salvarte. Sé que de mis grandes y pequeñas acciones depende que sigas pleno de vida, nutriendo la mía, o te conviertas en un solitario desierto azul”, escribió en primera instancia Claudia Bahamon.

Seguidamente habló de los esfuerzos y especialmente de la importancia que se puede tener al respecto, pues es una especie de fuente de vida que se debe ser respetada en total y absoluta plenitud.

“Aunque crea que la fuerza no me alcance, mi convicción hoy me lleva a entender que no puedo ser el mismo sin ti. Eres la madre que todo lo da, así que voy a dejar de ser el hijo que todo lo quita. Desde hoy amado océano estaré por siempre conectado contigo. En mi casa empezará tu sanación, que no es otra que la mía propia”, finalizó la presentadora de ‘Master Chef Celebrity Colombia’.

Puede leer: Claudia Bahamon lanza poderosa crítica a la pesca industrial

Pero al final del pie de publicación enfatizó que cada una de las palabras se desprende de lo que es el texto que hace parte del manifiesto de Be Clá Conexión Océanos. Es de recordar que Claudia Bahamon es una de las fieles defensoras de los espacios naturales y muy especialmente de cada uno de los océanos.