Claudia Bahamon dice que la llaman “La Tal Mamacita’

Muchas personas siempre han querido conocer los secretos, intimidades y particularidades de los protagonistas del espectáculo, pero en el caso de Claudia Bahamon no hace falta porque ella sola es un hermoso libro abierto.

Recientemente ha contado, junto a un seriado de fotografías, como le apodó Diego Guarnizo cuando ella trabajaba como arquitecta mucho antes de convertirse en la modelo y presentadora que es hoy.

“Hace 21 años trabajaba como arquitecta para el Reinado Nacional de la Belleza. Si, exactamente noviembre de 2001. Lejos de imaginarme que algún día terminaría en RCN aquí fue la primera vez que estuve cerca de las cámaras, las luces y la acción de la magia de esa caja mágica llamada televisión”, indicó en primera instancia.

Luego precisó que en la pared de la oficina de producción estaban las fotos de todas las reinas con su nombre y respectivo departamento. Pero de repente encima de ellas me encontró con unas cinco fotos de ella que no tenían su nombre, ni departamento, pero decía “La Tal Mamacita”.

“Me morí de risa y de penita porque yo era una simple arquitecta detrás de cámaras y no entendía qué hacía en la pared al lado de las reinas ja ja ja ja. El tema era que nadie sabía el nombre de la ‘arquitecta’ y para referirse a mi: ¿quién es esa? Decían: ‘La Tal Mamacita’ título que me adjudicó Diego Guarnizo”.

Indicó que desde ese entonces lleva siendo para él “La Tal Mamacita” por más de 20 años. Agregó que ese fue solo un primer paso y que a partir de ese momento ambos han sido testigos como el uno y el otro han crecido y querido.

“Lo admiro en todos sus aspectos profesionales, porque es un crack en todo lo que hace, pero lo que al final me conecta con su alma es su amor, orgullo y fidelidad a nuestra cultura y nuestras raíces colombianas. ¡Te amo Dieguito! Att: La Tal Mamacita”.

Diego Guarnizo no fue indiferente al mensaje, y como era de esperarse le respondió en los comentarios de una manera particular. “Te amo mi ‘Tal Mamacita’ tus palabras y recuerdos me llegan al corazón. Gracias por alentar mi vida”.