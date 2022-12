Daniella Donado tuvo que retrasar el nacimiento de su bebé por su deteriorada salud

Daniella Donado ha estado en el centro de conversaciones debido a la relación que tiene con su esposo y con su ex, el padre de su hija mayor. A pesar de que lo ideal es que los padres se lleven completamente bien, no suele ser muy común, pero Daniella lo ha logrado. Resulta que se lleva muy bien con Juan Manuel Mendoza, quien es el padre de su hija, con Melina Ramírez, con quien Mendoza se casará y su esposo actual, Virgilio Torres, es uno más del combo.

Luego de haber pasado por una separación, Daniella volvió a encontrar la felicidad y dicho matrimonio llegó con bebé a bordo, pues ahora tendrán el tercero. El proceso no ha sido sencillo, empezando porque a la actriz le dio una alergia en la piel, pero no puede tratarla de forma correcta porque no puede tomar medicamentos muy fuertes.

A pesar de ello, todo estaba bien hasta que llegó el momento de que el bebé naciera, tuvieron que esperar un poco más, pues Daniella no estaba del todo sana para poder soportar un dolor de estos. “Me gustaría decir que mañana tengo a mi bebé, pero no sé” afirmó la actriz un poco triste por su situación, confesando que tiene mucha mucosa en sus vías respiratorias y que se trata de algo viral. Le hicieron la prueba de COVID, pero salió negativa. Además de querer recuperarse por ella, aseguró que tenía que esperar un poco más para que Daniel no se infectara.

Por ahora, aseguró que sigue tratando de recuperarse y mejorarse lo más pronto para poder llevar el procedimiento, ya que de hacerlo con la salud que tiene, puede que se complique y terminé en otras situaciones que nadie desea.

Ante esto, la misma Melina le ha enviado corazones a través de las redes sociales en forma de apoyo.