¿Descuido?, Nanis Ochoa reveló cómo murieron sus dos conejos y le llovieron críticas

Nanis Ochoa es reconocida no solo por su trabajo, sino por su relación sentimental con Juan Pablo Navarrete, además que su relación anterior también fue bastante polémica, pues estaba al lado de Pipe Calderón. Ahora que tiene su familia y su hogar, estos dos conejitos hacían parte de ella, pero tristemente fallecieron.

Se sabe que los animales son bastante delicados, sobre todo cuando son tan pequeños y acaban de nacer, pues cualquier enfermedad puede hacer que su estado de salud empeore y hasta muera. Fue el caso en la familia de Nanis, quien había comprado, primero, un lindo conejo blanco y pequeño. Cuando ella salía de la casa, era la persona del aseo quien se encargaba del animalito.

En un momento, sacaron al conejo para que cambiara de espacio y tomara aire, pero resulta que esa tarde empezó a llover y el pequeño conejito se mojó, lo que hizo que se enfermara inmediatamente y se muriera. El otro conejito murió de la misma manera. Sin embargo, según Juan Pablo, probablemente el animalito ya venía con una enfermedad, pues le habían dado unas vitaminas y se había mejorado.

A pesar de todos los intentos, ninguno de los dos logró sobrevivir, así que Nanis arremetió afirmando que no deberían vender los animales tan pequeños, sino dejarlo más tiempo con su mamá.

Los dos famosos se veían muy tristes, pero eso no impidió que usuarios en internet arremetieran contra ellos, pues algunos afirmaron que no habían tomado las medidas necesarias para que los animalitos no se enfermaran, sobre todo porque cuando lo reveló en una entrevista para ‘Lo Sé Todo’, ella se rio de la situación. Aparte de eso, afirmaron que no deberían comprarse estos animales, sobre todo cuando son tan pequeños, sino que exigir que el animal esté con la maña el tiempo que sea necesario hasta que coja defensas.