¿Ni 24 ni 31? Jorge Barón habló de su estado de salud y si será parte las próximas celebraciones

Jorge Barón es un reconocido presentador, en especial por su conocida ‘patadita de la buena suerte’ en su programa ‘El show de las estrellas’, en el cual estuvieron presentes varias estrellas del mundo de la música nacional e internacional. Y es que con el paso de los años, el hombre ha sido la principal figura tanto el 24 como el 31 de diciembre, siendo parte de varios hogares colombianos en medio del gran show que se tiene por estas fechas.

Llegó diciembre y como era de esperarse, las preguntas sobre si estará o no nuevamente, no han parado. Teniendo en cuenta, que el hombre cuenta con varios fanáticos, quienes no solo esperan poder sintonizarlo, sino que también, poder estar presentes en el evento que siempre cuenta con una amplia lista de artistas en su repertorio.

Le puede gustar: “No me dieron un solo peso” Shaira habló de su premio en Factor X y por qué no está en ‘La Descarga’

Barón fue entrevistado por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde relató que se viene para este fin de año y también, sus condiciones de salud a sus 74 años edad. El hombre inició sus declaraciones asegurando que estaba feliz por el premio que recientemente recibió desde Récord Guinnes como el presentador con más años dentro de la televisión a nivel mundial, alrededor de 60 años como presentador y 53 años como programador.

El presentador insignia de dicho programa, indicó: “Vamos a seguir en la televisión hasta que Dios nos dé salud y vida”. Posteriormente, afirmó, que actualmente su salud se encuentra muy bien, afortunadamente.

También puede leer: Un billete largo: La Liendra reveló la cifra en dólares que gastó en el Mundial

Seguidamente, Jorge resaltó que se encuentra en el mejor momento de su vida, pues las cosas no han sido nada fáciles para poder llegar a esta etapa de satisfacción y agradecimiento en la que se encuentra. Y es que no solo es la cara del ‘Show de las estrellas’ sino que, también, de reconocidas marcas nacionales.

Y es que su rol también ha ocasionado que varios personajes que estaban en el inicio de su carrera pudieron resurgir tanto en los escenarios como en la pantalla grande. Lo que dejó claro, Jorge, es que esperar seguir en la esfera de la presentación, pues esta ha sido una de sus mayores pasiones y por supuesto, sus seguidores andan felices con sus declaraciones.