“Eso es sagrado”: llueven críticas a Sara Uribe por comparar a hombres infieles con la Biblia

Una reconocida figura de la farándula colombiana es la presentadora Sara Uribe, quien participó en aclamados programas de entretenimiento como ‘El lavadero’, ‘Lo Sé Todo’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Además de su paso por la televisión, Uribe suele ser muy comentada y reconocida en redes sociales, en donde destaca por su belleza y carisma a la hora de hablar con sus millones de seguidores.

Cabe mencionar que son varios los aspectos de la vida personal de la famosa los que logran llamar la atención de sus público, uno de ellos es su situación sentimental y su rol como mamá.

Sara Uribe comparó a los hombres infieles con la Biblia

En una nueva oportunidad, la presentadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y, como es usual, respondió dudas relacionadas con temas amorosos.

Un usuario aprovechó y la cuestionó sobre los hombres infieles: “¿Sarita, un hombre que fue infiel cambia?”, a lo que Uribe respondió de manera jocosa: “Cambia más la Biblia que un hombre infiel”, algo que no se imaginó que podría desatar una ola de comentarios y críticas en su contra.

Hubo más de un internauta que se tomó las palabras de Uribe de manera personal y que se llegó a ofender por haber mencionado un tema que para muchos es delicado.

“No estoy de acuerdo, la Biblia nunca cambia y no me parece punto de partida para comparar ese comportamiento. La Biblia es un libro muy sagrado”, “la Biblia no la meta en sus ‘corrinche’, esta niña”, “¿qué tiene que ver la Biblia con la infidelidad?”, fueron algunos de ellos.