A pasar hambre y con poca ropa: a Sara Uribe se le escaparon detalles de ‘La isla de los famosos’

La presentadora Sara Uribe es una comentada figura de la farándula colombiana que se ha logrado ganar el cariño y admiración de varios. A través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, la famosa ha revelado algunos detalles del nuevo reality de RCN del que hará parte, ‘Survivor: la isla de los famosos’.

Mediante historias subidas a su cuenta de Instagram, Uribe contó que estaba a punto de abordar un avión con rumbo a Bogotá y luego a la misteriosa isla a la que fue convocada.

“Hoy es un día muy especial para mí. Les cuento que estoy en el aeropuerto porque voy a un reality que se llama ‘La isla de los famosos’, y hace diez años estuve en uno que se llama Protagonistas de nuestra tele”, comenzó diciendo.

Asimismo, contó que tuvo que despedirse de su hijo, algo que no fue para nada fácil, y que pese a eso se sentía muy feliz de participar en el proyecto.

“Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia”, continuó.

Más adelante, apareció tomando una sopa y diciendo que estaba aprovechando para comer, ya que seguramente en la isla iba a tener que “aguantar mucha hambre”.

Como detalle adicional, la presentadora señaló que iba a estar completamente incomunicada y que una de las peticiones que le hicieron desde producción fue que empacara en la maleta muy poca ropa.

“Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, agregó.