‘Tremendo agarrón’ Mary Méndez defendió a Jon Sonen en La Red y terminó enfrentada con sus compañeros

El caso sucedido en el almacén de ropa masculina Jon Sonen en el Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena la semana anterior ha generado muchas reacciones a favor y en contra del empresario barranquillero. Todo empezó cuando una mujer extrabajadora del lugar llegó con su bebé de brazos a la tienda a reclamar por unos pagos pendientes, esto hizo que llamaran a la policía, quien según se puede ver en un video que se hizo viral terminaron sacándola del lugar esposada, mientras continuaba cargando a su bebé.

Como era de esperarse esto generó una grann polémica en el país, en la que hasta el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”. Tras la visita del Ministerio de trabajo se selló el lugar preventivamente por encontrar una deuda y a dos empleados que no estan con sus contratos en regla, luego de que los cotratos fueron revisados y se solucionaron los problemas, el almacén fue reabierto.

El agarrón que se dio en La Red

La Red es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, el show a donde ‘nada se les escapa’ terminó llegando al tema del escándalo que se dio en las tiendas de Jon Sonen. Allí entrevistaron a las dos partes implicadas en el problema, la extrabajadora Wendy Norelys Álvarez Sarmiento y el empresario Jon Sonen, a donde cada uno dio su versión de los hechos.

Lo que más llamó la atención más allá de las declaraciones de los implicados fue la ferrea defensa de hizo la presentadora Mary Méndez de su coterraneo. “Jon Sonen le ha dado trabajo a más de 800 personas, ha generado empleo en este país, a mi no me cabe en la cabeza que algo malo, con mala intención pueda salir de un hombre que finalmente lo que está haciendo es empresa en este país y le está dando trabajo a la gente”, dijo Méndez. Esto hizo que Carlos Giraldo se levantará de su silla enojado porque la costeña no paraba de hablar defendiendo al empresario y le dijo “claro como fue tu compañero de pupitre”, lo que hizo que todo se volviera más tenso. Vea lo sucedido desde el minuto 15.