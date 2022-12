¿Amparo Gisales vuelve a la música? La diva colombiana dio pistas de su futuro como cantante

Amparo Grisales desde hace varios años viene siendo una de las figuras más reconocidas del país, su talento, carácter y sobre todo su forma de pensar y comportarse han hecho que se despierten ‘amores y odios’ por ella. La mujer conocida como la ‘Diva de Colombia’ ha estado vinculada con el mundo de la televisión, modelaje y hasta en la música ha dejado su huella.

El recuerdo más recienbte que hay de Amparo es su participación en el programa reality de canal Caracol ‘Yo me llamo’ en donde ejerce el papel de jurado. Allí la manizaleña es bastante recordada por su frase ‘me ericé', cuando un cantante llama su atención por su talento e interpretación del personaje. Pero otro aspecto que genera comentarios es cuando Amparo hace aportes en materia musical y habla de melismas, coloraturas, entre otros términos que suele utilizar para dar explicación y argumentar alguna de sus decisiones.

Esto hace que muchas personas la critiquen por hablar de música argumentando que ella no es la más conocedora en estos temas, algo que quizás muchas personas no saben es que Grisales también ha tenido su paso por la música, algo que ella constantemente recalca en el programa, haciendo alusión que no solo está ahí por ser ella, sino que tiene diferentes conocimientos que la avalan.

En una reciente entrevista Amparo se volvió a referir al tema cuando le preguntaron si en algún momento sería posible verla cantando al lado de alguno de los participantes, a lo que respondió que ese no es su rol en el programa. Pero si aprovechó la ocasión para recordar el disco que grabó en algún momento junto a la Filarmónica y le tiró un ‘vainazo’ a quienes usan a ‘autotune’, también dijo que de pronto en algún momento daba una sorpresa, dejando en el aire si cantará en el reality o quizás se aníme a hacer algo muchos más grande.