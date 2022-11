“El cuerpón de la vida” Elianis Garrido dejó sin aliento a más de una persona con este video

Elianis Garrido quien es recordada por su participación el reality Protagonistas de nuestra tele del 2012, de donde la expulsaron tras haber agradedido a su compañero Oscar Naranjo, se puede decir que es la única participante que logró consolidarse en el mundo del espectáculo con el paso de los años, ha trabajado en las producciones Sin senos sí hay paraíso, Hermanitas Calle, Diomedes, entre otras. Actualmente la costeña es presentadora del magazín Lo sé todo y además es empresaria, tiene dos marcas, una de productos ‘fitness’ y otra de ropa.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 6 millones de seguidores con los que comparte su día a día, ya sea en televisión, el gimnasio, bailando o asistiendo algún evento público, en donde demuestra que su energía parece inagotable, pues siempre se muestra muy animada y dispuesta a sacar lo mejor de cada momento con la belleza y desparpajo que la caracteriza.

La costeña compartió hace un par de días un video en el que se le ve en la alfombra roja de un evento luciendo espectacular “Uno bañaito y peinaito si es que cambia un poquito (Debo confesar que no me gustan mucho las “alfombras rojas " prefiero llegar tardecito y pasar derechito. Ese día solo caminé ese pedacito pa este video y listo el pollo, bueno y porque el vestido lo merecía!), escribió en la publicación acompañando la grabación.

Y pues lo que para ella fue un momento pequeño casi que obligado para cumplir con el protocolo resultó ser un video super exitoso en su perfil de Instagram pues los comentarios alabando su belleza no paran, “no joda !!! Que espectacularrrrrrr”, “Jajajaj yo me baño y me peino y no quedo así... en qué estaré fallando?”, incluso una mujer le escribió “Me haces dudar de mi heterosexualidad”.